Лундквист: я выигрывал ОИ, ЧМ, то же самое чувство хочу испытать с «Рейнджерс»

Вратарь сборной Швеции и «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист рассказал, что победа на чемпионате мира по хоккею 2017 года добавляет ему мотивации, чтобы выиграть Кубок Стэнли.

«Я вспоминаю победу на Олимпиаде, в чемпионате Швеции, на этом чемпионате мира, чувства, связанные с этим. Моя мечта — сделать то же самое в Нью-Йорке. Когда добиваешься своей цели, о которой мечтаешь долгое время, — это невероятные ощущения. Что касается меня самого, то я по-прежнему анализирую прошедший сезон и что мне надо сделать, чтобы хорошо подготовиться к новому чемпионату», — приводятся слова Лундквиста на официальном сайте клуба.

Лундквист в составе «Рейнджерс» выходил в финал Кубка Стэнли один раз, в 2014 году его команда проиграла «Лос-Анджелес Кингз».