Саморуков: на Кубке Чёрного моря хочу доказать, что заслуживаю поехать на МЧМ

Защитник молодёжной сборной России (белые) Дмитрий Саморуков прокомментировал победу над Швейцарией на Кубке Чёрного моря (3:0).

«Для меня это первая игра на взрослом уровне. Конечно, было очень интересно: отличная команда, хороший турнир для всех нас. На сборе отрабатывали много тактических моментов, что помогло нам в сегодняшнем матче. Постарались сделать всё, что тренеры нам говорили, и в итоге одержали победу. Но, конечно же, ещё есть над чем работать.

У нас было целое звено хоккеистов из юниорской сборной. Правда, и с теми ребятами, которые постарше, мы практически все друг друга знаем, с кем-то уже играли вместе, все свои. Разница между хоккеем в молодёжной и юниорской сборной? На юниорском уровне можно было покататься одному, здесь большое значение имеет тактика, насколько правильно ты будешь действовать именно тактически. Потому что все уже примерно выравниваются по уровню.

Моя заброшенная шайба – хорошо реализованное большинство. Она отскочила ко мне в центр, хотел щёлкнуть сразу, потом подумал: ладно, обыграю. В итоге попал, забил гол.

Я всегда рад играть за сборную. На Кубке Чёрного моря хочется показать свои лучшие качества, проявить себя в игре со старшими ребятами и заработать место в команде на молодёжный чемпионат мира. Так что этот турнир для меня уже как чемпионат мира, возможность доказать тренерам, что я заслуживаю поехать на МЧМ. Буду серьёзно работать, потому что очень хочется попасть туда", — цитирует Саморукова пресс-служба ФХР.