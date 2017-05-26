«Ванкувер» подписал контракт с победителем ЧМ-2017 защитником Хольмом

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» объявил о подписании однолетнего контракта новичка со шведским защитником Филипом Хольмом.

«Филип — мобильный защитник, способный играть на обоих концах площадки. Он добавит нам глубины в линии защиты. Он добился прогресса в прошлом сезоне и показал сильную игру на чемпионате мира», — цитирует Беннинга пресс-служба клуба.

25-летний Хольм в сезоне-2016/17 выступал за «Вёкше» в Шведской лиге, провёл 52 матча, в которых забросил четыре шайбы и сделал 17 передач при показателе полезности "+24". В составе сборной Швеции завоевал золотые медали на чемпионате мира 2017 года.