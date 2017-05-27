Кожевников: в «Металлурге» есть кому заменить Зарипова и Ли

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил последствия возможного ухода из магнитогорского «Металлурга» Даниса Зарипова и Криса Ли.



«Если Зарипов уйдёт, это будет серьёзная потеря. В случае если команду покинет Ли, то это будет очень большое ослабление. Но в «Металлурге» неплохие игроки, там есть кому их заменить. Кто конкретно на это способен? Надо смотреть игру. Это игроки первого звена, на котором держалась их победная феерия. Хоккеистов, способных их заменить, мало», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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