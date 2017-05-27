Экхольм: «Блюз» играли жёстко, а «Дакс» — супержёстко, «Пингвинз» — техничные

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм поделился ожиданиями перед финалом Кубка Стэнли, где его команда сыграет с «Питтсбург Пингвинз».



«Хорошо, когда знаешь, против кого надо будет играть. Можно готовиться. Думаю, серия получится замечательной.



«Сент-Луис» играл жёстко, а «Анахайм» — супержёстко. «Питтсбург» больше похож на «Чикаго». У «Блэкхоукс» три техничных звена, они умеют играть в нападении. Думаю, «Питтсбург» похож на них. Хорошо, что мы обыграли «Чикаго» всухую. Жду финала и думаю, что он будет очень интересным. Там всё будет зависеть от внимания к мелочам, от деталей: кто сможет наилучшим образом воплотить в жизнь свою схему игры, та команда и возьмёт кубок», — приводит слова игрока официальный сайт НХЛ.

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