Есмантович: менеджеры клубов НХЛ хотят выгребать наши таланты под корень

Президент ЦСКА Игорь Есмантович прокомментировал заявление генерального менеджера «Миннесоты Уайлд» Чака Флетчера о желании видеть Кирилла Капризова в команде в сезоне-2018/19.

«У Капризова контракт ещё год, мы ведём переговоры о продлении на год или два. Идут переговоры. Менеджеры клубов НХЛ — это „зубры“, они хотят выгребать нашу страну под корень, забирать все таланты, которые мы воспитываем. Ни клуб, ни федерация не получают ни копейки за это. А они хотят не только лучших, но и средних хоккеистов забрать. А переварятся они ли нет — это вторично для них. Не просто так Ничушкин вернулся. Ещё неизвестно, поедет он обратно или нет», — сказал Есмантович в эфире радио «Маяк».