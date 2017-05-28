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Кара: недонастоя в матче с «белыми» не будет, это игра за первое место

28 мая 2017, воскресенье. 00:41. Хоккей

Нападающий молодёжной сборной России (белые) Владислав Кара прокомментировал победу над Швейцарией на Кубке Чёрного моря (5:1).

«Этот матч провели лучше в плане организации игры, более тактически, чем вчерашнийс латвийцами. Мы работаем, каждый день смотрим видео. Все хотят показать себя хорошо по тем критериям, по которым тренеры будут нас оценивать, которые они нам назвали. Я сегодня вышел играть в третьем периоде. Получил шайбу от Алексея Полодяна, оставалось только бросить. Повезло, забил гол. В целом, игра понравилась.

На завтра будем настраиваться только на победу, хочется поднять над головой этот кубок. Понятно, что и «белые» будут стараться показать всё, на что они способны. Но, надеюсь, удача будет на нашей стороне. Главная сложность в том, что мы с ними играем по одной схеме: они знают, как будем играть мы, мы — как будут играть они. Недонастроя точно не будет, ведь завтрашний матч за первое место. Надо выходить, выигрывать и показывать тренерам своё желание попасть в состав команды на молодёжный чемпионат мира", — цитирует Кару пресс-служба ФХР.

Молодёжная сборная России (красные) обыграла Швейцарию на Кубке Чёрного моря
Источник: Федерация хоккея России Сообщить об ошибке
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Молодёжная сборная России - Хоккей
Новости. Хоккей
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