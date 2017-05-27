Молодёжная сборная России (красные) обыграла Швейцарию на Кубке Чёрного моря

Молодёжная сборная России (красные) во втором матче на Кубке Чёрного моря со счётом 5:1 переиграла команду Швейцарии.

На пятой минуте встречи наша команда подловила соперника на смене, и Андрей Алтыбармакян красивым броском в ближнюю девятку открыл счёт в матче. Спустя некоторое время соперники прямым дальним броском вернули равенство, но Дмитрий Соколов до перерыва вновь вывел сборную России вперёд. Наш нападающий продемонстрировал блестящее индивидуальное мастерство: в меньшинстве обыграл защитника, увёл шайбу под неудобную руку и уверенно перебросил вратаря.

Второй период сборная России выиграла 1:0. Заброшенная шайба на счету Александра Шепелева. Наш защитник перехитрил вратаря и с отрицательного угла подсунул шайбу в щиток, от которого она отскочила в ворота.

В третьем игровом отрезке российская команда забросила швейцарцам ещё две шайбы. Сначала Владислав Кара вошёл в зону и бросил точно под перекладину. А затем Александр Калинин нанёс зрячий кистевой бросок и закинул шайбу прямо в домик вратарю.