«Вашингтон» в следующем сезоне может сыграть на арене Военно-морской академии

Клуб «Вашингтон Кэпиталз» в следующем регулярном чемпионате НХЛ может провести встречу на открытой арене Военно-морской академии США в Мэриленде, информирует Washington Post. По имеющейся информации, соперником «столичных» наверняка станет «Торонто Мэйпл Лифс».



Стадион Военно-морской академии США, на котором пройдёт предполагаемая встреча на открытом воздухе, вмещает в себя 34 тыс. зрителей. В данный момент на нём проходят соревнования по американскому футболу и лакроссу. Несколько лет назад стадион, построенный в 1959 году, был обновлён.