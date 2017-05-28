Войнов не приехал на парад СКА из-за операции, связанной с последствиями травмы

Тренер СКА Харийс Витолиньш прокомментировал отсутствие защитника Вячеслава Войнова на чемпионском параде, посвящённом победе СКА в Кубке Гагарина — 2017.



«Войнов после операции лечился и не смог приехать на парад. У него последствия старой травмы, постоянно находят всё новые последствия. Трудно сказать, когда он восстановится. Есть ли угроза завершения игровой карьеры? Давайте не будем так критично говорить, это просто затянулось», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Вячеслав Войнов — единственный из хоккеистов СКА, кого нет на чемпионском параде