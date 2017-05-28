Тихонов: весь Петербург поздравляет СКА, ради такой поддержки и продлил контракт

Нападающий СКА Виктор Тихонов на чемпионском параде «армейской» команды в Санкт-Петербурге в честь победы в Кубке Гагарина — 2017, рассказал, почему решил подписать новый контракт с клубом.



«Кто это сказал, что вяло праздновали в этот раз? Я нормально праздновал. Кажется, людей больше пришло в этот раз. Было громче. Думаю, весь Петербург вышел нас поздравить. Почему продлил контракт? А вы посмотрите, какая поддержка у нас. Поэтому и продлил», — передаёт слова Тихонова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

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