Третьяк: от миллионов болельщиков по всей России и за её пределами поздравлю СКА

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на чемпионском параде СКА в Санкт-Петербурге поздравил «армейский» клуб с победой в Кубке Гагарина — 2017. СКА выиграл трофей во второй раз за последние три сезона, проиграв только два матча в плей-офф.



«От миллионов болельщиков по всей России и за её пределами поздравлю СКА с победой. Двойное спасибо за игроков, которые представили нашу команду на чемпионате мира — 2017. Основу составили именно они», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Начался чемпионский парад СКА в Санкт-Петербурге