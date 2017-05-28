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Третьяк: от миллионов болельщиков по всей России и за её пределами поздравлю СКА

28 мая 2017, воскресенье. 17:48. Хоккей

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на чемпионском параде СКА в Санкт-Петербурге поздравил «армейский» клуб с победой в Кубке Гагарина — 2017. СКА выиграл трофей во второй раз за последние три сезона, проиграв только два матча в плей-офф.

«От миллионов болельщиков по всей России и за её пределами поздравлю СКА с победой. Двойное спасибо за игроков, которые представили нашу команду на чемпионате мира — 2017. Основу составили именно они», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

Начался чемпионский парад СКА в Санкт-Петербурге
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК СКА Владислав Третьяк
Новости. Хоккей
28 мая 2017, воскресенье
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