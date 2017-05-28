Макартур: каждое утро просыпаешься с болью, «Оттава» была так близка к цели

Нападающий «Оттавы Сенаторз» Кларк Макартур поделился эмоциями через несколько дней после вылета своей команды из розыгрыша Кубка Стэнли. «Сенаторы» дошли до финала Восточной конференции, но в упорной борьбе проиграли «Питтсбург Пингвинз» с общим счётом 3-4.



«Каждое утро просыпаешься с болью. Мы были так близки к цели. Это лишний раз напоминает, как тяжело подняться на вершину», — приводит слова Макартура официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



В финале Кубка Стэнли «Питтсбург» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».