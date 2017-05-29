Малкин: во время первого финала Кубка Стэнли ночью даже спать не мог

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вспомнил свои ощущения перед первым финалом Кубка Стэнли 2008 года против «Детройт Ред Уингз». Тогда российскому форварду был 21 год, он проводил свой второй сезон в НХЛ. В финале Кубка Стэнли сезона-2016/17 «Питтсбург» сыграет с «Нэшвилл Предаторз».

«Во время первого финала я ночью даже спать не мог. Тогда в голове крутилось так много мыслей. Думаешь о каждом эпизоде, мечтаешь, что забьёшь в финале… Но теперь я стал опытнее и хотя бы могу спать.

Я уже знаю, что первая игра — самая тяжёлая, и её надо обязательно выиграть. Она будет определяющей. Надо уверенно провести первые минуты, потому что они сразу побегут вперёд. Вообще, будет непросто. Мы очень мало против них играли — всего два матча в регулярном чемпионате. А сейчас смотришь на них по ТВ и думаешь: «В каком же они порядке! Блин, нам надо быть ещё лучше», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.