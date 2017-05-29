Хёрнквист: если не получится сыграть в первом матче финала, то выйду во втором

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Патрик Хёрнквист порассуждал, когда сможет выйти на лёд в финальной серии плей-офф НХЛ.

«Было очень здорово снова выйти на лёд с ребятами, провести полноценную тренировку. Окончательное решение о том, сыграю ли я, будет принято в понедельник. Все хоккеисты хотят выступать в финале Кубка Стэнли, никто не желает оказаться в стороне. Важно, что я с каждым днём чувствую себя всё лучше. И если не получится сыграть в первом матче, то наверняка выйду во втором», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.