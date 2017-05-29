Кожевников: думаю, что Гаврикову надо оставаться в «Локомотиве»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников сказал, что защитнику «Локомотива» Владиславу Гаврикову необходимо остаться в ярославском клубе.
«У СКА команда уже сформирована, поэтому я думаю, что Гаврикову надо оставаться. В «Локомотиве» есть кандидаты в сборную, хорошие молодые ребята. В Ярославле хорошая, сбалансированная команда. Там есть молодёжь, которая, я думаю, в этом году будет уже на достаточно высоком уровне.
Найдут ли себе клуб Артюхин, Жердев и Анисин? Я думаю, у них мало вариантов. Уже и возраст, да и вообще тяжело им будет. У них это может получиться, если уж вообще кроме них выбора никакого не будет, но я думаю, что у этих игроков мало вариантов», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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