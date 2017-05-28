А. Медведев: дождёмся переговоров с Гавриковым, надеюсь на хороший сюрприз

Член совета директоров СКА Александр Медведев на чемпионском параде клуба в Санкт-Петербурге прокомментировал информацию, что «армейская» команда ведёт переговоры с защитником ярославского «Локомотива» Владиславом Гавриковым.



«Ждать ли в СКА Владислава Гаврикова? Давайте дождёмся переговоров. Но надеюсь, что будет хороший сюрприз», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.



Гавриков сыграл за сборную России на ЧМ-2017, где стал одним из лидеров команды по показателю полезности.

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