Шири: «Питтсбург» украл этот матч

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири подвёл итоги первого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Действующий обладатель Кубка Стэнли усановил антирекорд лиги, упустил преимущество в три шайбы, однако всё равно выиграл матч и повёл в финальной серии со счётом 1-0.

«Питтсбург» установил антирекорд НХЛ — не нанёс ни одного броска за период

«Если мы можем выдать свою худшую игру и всё равно выбраться из неё с победой, это неплохой знак. Мы украли этот матч», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.