Шири: «Питтсбург» украл этот матч

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Конор Шири подвёл итоги первого матча финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Действующий обладатель Кубка Стэнли усановил антирекорд лиги, упустил преимущество в три шайбы, однако всё равно выиграл матч и повёл в финальной серии со счётом 1-0.
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«Если мы можем выдать свою худшую игру и всё равно выбраться из неё с победой, это неплохой знак. Мы украли этот матч», — передаёт слова игрока официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
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В первом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» отыграл дефицит в три шайбы, но не смог одержать победу.