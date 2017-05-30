Экхольм: такие моменты, как с моим голом в наши ворота, нужно сразу забывать

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Маттиас Экхольм после поражения в первом матче финальной серии Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (3:4) поделился мнением о третьей пропущенной шайбе, которую он случайно занёс в свои ворота после сейва Ринне.



«Бывают и такие случайности. Ринне отразил бросок нападающего „Питтсбурга“ Бонино клюшкой точно в мой щиток — и шайба в воротах. Бывает. О таких вещах надо сразу же забывать и двигаться дальше», — приводит слова Экхольма официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Учебник успеха Малкина и Ко. 0 бросков за 37 минут и победа в кармане В первом матче финала Кубка Стэнли «Нэшвилл» отыграл дефицит в три шайбы, но не смог одержать победу.