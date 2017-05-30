Есмантович: говорят, ЦСКА скупает звёзд. Что выиграл Капризов или Шалунов?

Президент ЦСКА Игорь Есмантович высказался о трансферной стратегии московской команды.



«ЦСКА скупает всех звёзд лиги? А кто из них звезда в полном смысле этого слова? Те же Капризов, Шалунов, Шумаков — что они выиграли? Далее. Когда я пришёл в клуб, передо мной были поставлены определённые задачи. Главная – вернуть победные традиции ЦСКА. Это можно сделать разными путями – короткими и длинными. За 15, скажем, лет или значительно быстрее. То, что эти молодые ребята попали в ЦСКА, что тут плохого? Мы, достигая главной цели, даём им возможность расти дальше, регулярно попадать в состав сборной. Те клубы, откуда они пришли, получили финансовое вознаграждение, в них освободились места для новых хоккеистов. Одним словом, положительных моментов много.

Разве в советские времена ЦСКА или «Динамо» формировались по-другому? И это были команды-флагманы нашего хоккея, основа для сборной. Посмотрите, сколько игроков из нашего клуба и из СКА выступало на чемпионате мира. Что плохого в этом? И ещё один момент. Да, мы приглашаем молодых перспективных ребят из других клубов. Но при этом наша детская школа – первая в России. Поверьте, Олимпиада 2022 года уже не за горами", — цитирует Есмантовича официальный сайт КХЛ.