Хованов: о юниорских лигах Северной Америки пока не думаю, лучше год в Финляндии

Форвард сборной России U17, воспитанник «Ак Барса» Александр Хованов рассказал о планах на следующий сезон.

«Хотелось бы выступать во взрослых лигах. Но думаю, в КХЛ мне много игрового времени не дадут. Поэтому рассматриваю вариант поехать либо в Финляндию, либо в Швецию, играть там. Нет, о юниорских лигах Северной Америки пока не думаю. Там играть не очень хочу. Лучше провести год во взрослом хоккее в Финляндии, а потом вернуться домой и попробовать себя в КХЛ. Как полноценный игрок, а не лимитчик.

Главное – хорошо подготовиться летом. И в полноценной форме, без травм и болячек, подойти к сезону. Нужно его сильно отработать. А там уже как сложится. Но буду верить, что меня выберут высоко на драфте», – цитирует Хованова «Советский спорт».