КХЛ к сезону-2022/23 может выделять до 5 млрд рублей на развитие хоккея

План развития КХЛ на ближайшие годы, который предусматривает введение жёсткого потолка зарплат с сезона-2018/20, позволит лиге экономить порядка 5 млрд рублей в год к сезону-2022/23. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.

Сэкономленные деньги могут быть потрачены на развитие детского хоккея, улучшение инфраструктуры клубов и другие мероприятия по развитию хоккея в регионе.

В сезоне-2017/18 потолок зарплат будет снижен до 900 млн, в сезоне-2018/19 – до 850 млн рублей. С сезона-2019/20 потолок станет жёстким и снизится до 800 млн, с сезона-2020/21 — до 600 млн.