Йози: у Кросби и Малкина разные стили игры, но оба опасны

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози поделился мнением об игре лидеров «Питтсбург Пингвинз» Евгении Малкине и Сидни Кросби. В финале Кубка Стэнли «хищники» проигрывают со счётом 0-1, в первом матче Кросби сделал две передачи, а Малкин отметился голом в большинстве.

«У них разные стили игры. Кросби — лучший игрок в мире, он всё делает здорово. Он всегда опасен, всегда делает классные передачи, против него сложно обороняться под воротами, он легко может тебя объехать, он очень быстрый, и его тяжело сдвинуть с места. То же самое можно сказать о Малкине: он габаритный и сильный парень, обладает большим мастерством и может обыграть тебя один в одного», — приводятся слова Йози на официальном сайте НХЛ.