Нападающий ЦСКА Мамин подписал контракт с «Флоридой»

Нападающий московского ЦСКА Максим Мамин подписал двухлетний контракт с «Флорида Пантерз», сообщает в своём «твиттере» обозреватель TVA Sports Рено Лавуа.

Соглашение является двусторонним: если россиянин сможет закрепиться в НХЛ, его оклад составит $ 757 тыс., а если будет отправлен в фарм-клуб, то его зарплата сократится в 10 раз и составит $ 70 тыс. Кроме этого, контракт предусматривает возможность временной отправки Мамина в КХЛ. В прошлом сезоне 22-летний нападающий набрал за ЦСКА 25 (12+13) очков в 42 матчах регулярного чемпионата и 3 (2+1) очка в 9 матчах плей-офф.

В 2016 году Мамин был задрафтован «Флоридой» под общим 175-м номером (6-й раунд).