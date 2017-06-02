Гуськов: Мамина могут отправить в фарм-клуб «Флориды», откуда можно не выбраться

Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал переход 22-летнего нападающего Максима Мамина во «Флориду Пантерз».

«Вернётся ли через год Максим в КХЛ? Всё может быть. Мамин только-только делает первые шаги в большом хоккее. В общем-то, не скажу, что он уезжает лидером КХЛ и своей команды в Америку. Но если есть шанс, почему бы не попробовать. Единственное, что соглашение двустороннее и велика вероятность, что Мамина отправят в фарм-клуб. Здесь есть определённый риск, что из фарма потом можно не выбраться», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

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