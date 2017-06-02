Токранов не принял квалификационное предложение «Ак Барса», Эллиотт покинет клуб

Защитник «Ак Барса» Василий Токранов не принял квалификационное предложение клуба и не представил контрактного предложения другого клуба. Таким образом, спортивные права на Токранова остаются у «Ак Барса»: в КХЛ он сможет играть только за казанский клуб, при этом игрок может подписать контракт с клубом любой другой лиги.

В минувшем сезоне защитник в регулярном чемпионате набрал 22 (5+17) очка в 46 матчах. В плей-офф на его счету 4 (0+4) очка в 8 играх.

Канадский защитник Стефан Эллиотт, также находящийся в статусе ОСА, покинет команду, но права на него в КХЛ останутся у казанского клуба.