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Майоров: неправильно, что у Знарка и помощников сборная пересекается с клубом

2 июня 2017, пятница. 16:00. Хоккей

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров порассуждал о совмещении Олегом Знарком постов в СКА и сборной России.

«Считаю, что и Олег Знарок, и все его помощники должны быть освобождёнными специалистами, независимыми от клубных интересов. Чтоб у тренеров была возможность просматривать всех игроков в лиге, а не только в СКА или ЦСКА.

Тренер сборной должен жить исключительно интересами сборной! А у Знарка и всех его помощников национальная команда пересекается с клубом. По-моему, это неправильно», – сказал Майоров.

Команда будущего без будущего. Кого наиграл Знарок для Олимпиады?
На чемпионате мира сборная России была одной из самых молодых команд турнира, но не смогла наиграть состав на Олимпиаду.
Источник: Советский спорт Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Хоккей ХК СКА Борис Майоров Олег Знарок
Новости. Хоккей
2 июня 2017, пятница
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