Майоров: неправильно, что у Знарка и помощников сборная пересекается с клубом

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Федерации хоккея России Борис Майоров порассуждал о совмещении Олегом Знарком постов в СКА и сборной России.

«Считаю, что и Олег Знарок, и все его помощники должны быть освобождёнными специалистами, независимыми от клубных интересов. Чтоб у тренеров была возможность просматривать всех игроков в лиге, а не только в СКА или ЦСКА.

Тренер сборной должен жить исключительно интересами сборной! А у Знарка и всех его помощников национальная команда пересекается с клубом. По-моему, это неправильно», – сказал Майоров.