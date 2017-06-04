«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:1 в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Пингвинз».

На 3-й минуте Джейк Гюнцель вывел «Питтсбург» вперёд, а хозяева установили равенство в поединке на 26-й минуте усилиями Романа Йози. Через минуту «Нэшвилл» забил ещё раз — отличился Фредерик Годро, а в конце второго периода своё имя в протокол вписал Джеймс Нил (40-я минута). В заключительной двадцатиминутке «Предаторз» довели счёт до разгромного усилиями Крэйга Смита и Маттиаса Экхольма (54-я минута, в большинстве).

Четвёртый матч серии пройдёт 6 июня на льду «Нэшвилла».

Победный гол Романа Йози можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».