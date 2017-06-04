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«Нэшвилл» разгромил «Питтсбург» в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли

4 июня 2017, воскресенье. 06:05. Хоккей

«Нэшвилл Предаторз» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» со счётом 5:1 в третьем матче финала Кубка Стэнли. Счёт в серии — 2-1 в пользу «Пингвинз».

На 3-й минуте Джейк Гюнцель вывел «Питтсбург» вперёд, а хозяева установили равенство в поединке на 26-й минуте усилиями Романа Йози. Через минуту «Нэшвилл» забил ещё раз — отличился Фредерик Годро, а в конце второго периода своё имя в протокол вписал Джеймс Нил (40-я минута). В заключительной двадцатиминутке «Предаторз» довели счёт до разгромного усилиями Крэйга Смита и Маттиаса Экхольма (54-я минута, в большинстве).

Четвёртый матч серии пройдёт 6 июня на льду «Нэшвилла».

Победный гол Романа Йози можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».

НХЛ - плей-офф. Кубок Стэнли. 3-й матч
04 июня 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 1 0:1, 3:0, 2:0
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Гюнцель (Коул, Кросби) – 02:46 (5x5), 1:1 – Йози (Ернкрок, Экхольм) – 25:51 (5x5), 2:1 – Годро (Уотсон, Йози) – 26:33 (5x5), 3:1 – Нил (Арвидссон, Йози) – 39:37 (5x5), 4:1 – Смит – 44:54 (5x5), 5:1 – Экхольм (Ернкрок, Сиссонс) – 53:10 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Нэшвилл Предаторз Питтсбург Пингвинз
Новости. Хоккей
4 июня 2017, воскресенье
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