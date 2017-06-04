«Лос-Анджелес» рассматривает вариант обмена Кейна из «Баффало»

«Лос-Анджелес Кингз» рассматривает возможность обмена форварда Эвандера Кейна из «Баффало Сейбрз», сообщает инсайдер Sports Net Эллиот Фридман.

Контракт Кейна с «Баффало» рассчитан до конца следующего сезона. «Лос-Анджелесу» же нужен молодой игрок, а также необходимо разгрузить платёжную ведомость.

«Эвандер Кейн со следующего сезона станет неограниченно свободным агентом. Говорят, «Лос-Анджелес» является одной из команд, которые заинтересованы в его услугах. Думаю, «Сейбрз» готовы к обмену, если им удастся договориться о сделке с «Кингз», — заявил Фридман.