Вратарь Смит может покинуть «Аризону» в результате обмена

Клуб Национальной хоккейной лиги «Аризона Койотс» может обменять голкипера Майка Смита. Об этом информирует журналист Sportsnet Ник Кипреос.

Кипреос отмечает, что целый ряд команд Национальной хоккейной лиги проявляют интерес к 35-летнему вратарю. Сам Смит также может быть заинтересован в обмене из переживающих перестройку «койотов».

Контракт Смита со средней зарплатой 5,67 млн долларов будет действовать ещё 2 сезона. В сезоне-2016/17 Смит провёл 55 матчей, пропустив 2,92 шайбы в среднем за матч при 91,2% отражённых бросков.