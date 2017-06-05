Защитник Тимашов принял квалификационное предложение «Автомобилиста»

Защитник Николай Тимашов остаётся в «Автомобилисте», хоккеист принял квалификационное предложение о заключении двустороннего контракта сроком на два года. Об этом информирует официальный сайт уральского клуба КХЛ.

Тимашов начинал карьеру в молодёжной команде «Магнитки» — «Стальных Лисах». В сезоне-2012/13 он стал лучшим игроком МХЛ по показателю полезности («+53»), в том же году он дебютировал в КХЛ, проведя три матча за «Магнитку». В 2014 году игрок перешёл в «Ижсталь», с которой дошёл до финала розыгрыша Кубка Братины, и был признан лучшим защитником ВХЛ. На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста». За два сезона он провёл 118 матчей, набрав 36 (11+25) очков.