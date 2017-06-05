Шалаев: пусть обмен Семёнова будет на совести Уфы, сделка недействительна

Президент «Авангарда» Владимир Шалаев высказался об обмене нападающего Кирилла Семёнова в «Салават Юлаев». Омский клуб спорит с «Кузней» за этого игрока, 5 июня состоится арбитраж.

«Кузня»: обменяли Семёнова в «Салават», «Авангард» пытался затянуть переговоры

«Нам нет смысла разбираться, лучше всех уже разобрался профсоюз КХЛ. Как и сказал Коваленко, поскольку обращение хоккеиста о признании его неограниченно свободным агентом уже давно есть в дисциплинарном комитете, то статус такого игрока с момента подачи заявления «замораживается».

А на сделки с его участием автоматически накладывается вето до решения дисциплинарного комитета. Мы все вместе ждём это решение. Провели они эту сделку и провели, пускай она будет на совести Уфы. Но эта сделка, на наш взгляд, является недействительной с точки зрения регламента», — цитирует функционера «Р-Спорт».