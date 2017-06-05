Бадюков: Сведберг неудачно провёл последние сезоны, «Салавату» нужен ещё вратарь

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков прокомментировал уход шведского голкипера Никласа Сведберга из «Салавата Юлаева».

«С учётом того, что в команду пришёл Андрей Кареев, ничего удивительно в этом нет. Карееву всего 22 года, он один из самых перспективных наших голкиперов. Кареев будет, наверное, по очереди с Гавриловым играть. Сведберг, откровенно говоря, неудачно провёл последние сезоны. Одна из причин раннего вылета «Салавата» из плей-офф — неудачная игра вратаря. Понятно, что виновата вся команда, было много травмированных. Захаркин всегда положительно отзывался о Никласе, но сейчас он ушёл в «Югру», и Сведберг остался без поддержки. Уход шведского игрока прогнозировался.

Любой менеджер не против получить сильного российского вратаря. Все опытные россияне, с которыми можно идти в плей-офф, под контрактами. Кареев ещё молод, и никто не знает, как он себя поведёт в ответственных матчах. Понятно, что в Новокузнецке и Нижнекамске по его воротам всегда наносили огромное количество бросков. А в плей-офф заброшенных шайб будет мало, и любая ошибка вратаря может повлиять на результат. «Салавату» нужно искать легионера. Вестерлунд прекрасно знаком с финским рынком, так что, думаю, с кем-нибудь договорённость будет достигнута », — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

«Салават Юлаев» расторгнет контракт с вратарём Никласом Сведбергом

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