«Салават Юлаев» расторгнет контракт с вратарём Никласом Сведбергом

Как стало известно «Чемпионату» из источника, знакомого с ситуацией, «Салават Юлаев» расторгнет контракт с 27-летним шведским голкипером Никласом Сведбергом. Соглашение скандинава с командой действует до 30 апреля 2018 года, однако в клубе не намерены продолжать сотрудничество с вратарём. Сведбергу планируют искать замену среди иностранцев.

Ранее в результате обмена с новокузнецким «Металлургом» уфимцы получили права на 22-летнего вратаря Андрея Кареева.

В сезоне-2016/17 Сведберг провёл в регулярном чемпионате КХЛ 48 матчей, пропустив 2,99 шайбы в среднем за матч при проценте отражённых бросков 89,7. В 5 матчах плей-офф он пропустил 1,76 шайбы в среднем за матч при проценте отражённых бросков 93,3.

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