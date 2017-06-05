Суббэн прибыл на 4-й матч с «Питтсбургом» с полной сумкой ополаскивателя для рта

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн прибыл на четвёртый матч финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» с полной сумкой ополаскивателя для рта.

После победы в третьем матче серии Суббэн рассказал, что капитан «пингвинов» Сидни Кросби пожаловался на его плохой запах изо рта. Защитник отметил, что всегда пользуется жидкостью для ополаскивания рта, а Кросби опроверг, что говорил подобное.

Четвёртый матч финала состоится в ночь с 5 на 6 июня, начало в 03:00 мск.

Суббэн: Кросби сказал, у меня пахнет изо рта. Враньё, я использую ополаскиватель

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