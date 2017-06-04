Суббэн: Кросби сказал, у меня пахнет изо рта. Враньё, я использую ополаскиватель

Защитник «Нэшвилл Предаторз» Пи Кей Суббэн рассказал, что стало предметом его беседы с капитаном гостей Сидни Кросби после третьего матча финала Кубка Стэнли, в котором «Предаторз» обыграли «Питтсбург Пингвинз» (5:1).

«Я уже два интервью раздал, в которых сказал то же самое. Готов повторить и в третий раз. Обычно парни после игры просто болтают о чём-то личном или о собственных игровых моментах. А Кросби продолжал мне говорить, что у меня плохо пахнет изо рта. Но я не понимаю почему. Перед матчем я всегда использую ополаскиватель для полости рта. Думаю, что у меня изо рта пахнет великолепно. В конце концов, мы выиграли и движемся дальше», — приводит слова Суббэна Sportsnet.