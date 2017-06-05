ЦС ВФСО «Динамо» подал документы для участия ХК в сезоне-2017/18

Документы для участия московского «Динамо» в сезоне КХЛ-2017/18 были поданы от Центрального совета ВФСО «Динамо». Ранее стало известно о конфликте нынешнего руководства хоккейного клуба со спортивным сообществом, в офисе «Динамо» были проведены обыски.

«5 июня 2017 года от Центрального совета Общества «Динамо» в адрес Континентальной хоккейной лиги поступил пакет документов на участие клуба «Динамо» (Москва) в чемпионате КХЛ сезона-2017/18. В настоящий момент документы проходят проверку, после чего будут доведены до сведения совета директоров лиги. Вопрос о неучастии команды в чемпионате КХЛ на повестке дня не стоит», — сообщили «Чемпионату» в пресс-службе КХЛ.

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