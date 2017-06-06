Лавиолетт: даже не нанеся бросков, Малкин и Кросби были эффективны

Главный тренер «Нэшвилл Предаторз» Питер Лавиолетт поделился ожиданиями от четвёртого матча финала Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (1-2).



«Журналисты так много говорили о том, что Кросби и Малкин не сделали ни одного броска, что сегодня они будут стараться весь матч бросать с любой позиции. Мы ожидаем, что они будут создавать много хороших шансов, здорово разыгрывать шайбу и нанесут уйму бросков.



Малкин и Кросби создали много голевых моментов. Они оба превосходные распасовщики и умеют сами забивать. То, что они не нанесли ни одного броска в створ в прошлом матче, не значит, что они не играли эффективно. Они делали эффективными своих партнёров, создавая шансы для них», — цитирует Лавиолетта Sportsnet.

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