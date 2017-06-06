Регин: СКА — фаворит, матч под открытом небом покажет, насколько хорош «Йокерит»

Нападающий «Йокерита» Петер Регин поделился ожиданиями от матча на открытом воздухе со СКА, который состоится в Хельсинки 2 декабря, и рассказал о впечатлениях от матча НХЛ под открытым небом между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Нью-Йорк Рейнджерс» в сезоне-2013/14.

«Было очень холодно, все играли в лыжных масках. Это был интересный опыт, будем надеяться, в этом году не будет так холодно. Если пойдёт дождь, игра не будет такой зрелищной.



Здорово, что матч пройдёт в середине регулярного чемпионата. Это самый трудный период сезона, будет интересно посмотреть, как мы будем играть. Главное, что будет происходить вокруг матча. Болельщики смогут посмотреть на игру с другой стороны, для игроков тоже будет в новинку выступать перед таким большим количеством фанатов.



СКА всегда является фаворитом в играх с „Йокеритом“. За те два сезона, что я тут играл, это всегда была самая дорогая и лучшая команда на бумаге. Мы знаем, что это лучшая команда, с которой мы можем встретиться. Матч покажет, насколько мы хороши. В Петербурге мы чаще выигрывали, чем проигрывали. Всегда здорово играть против таких звёзд, как Дацюк и Ковальчук», — сказал Регин.

6 мест, где клубы КХЛ могут играть на открытом воздухе «Йокерит» — СКА станет первым «уличным» матчем регулярного чемпионата КХЛ. Где ещё клубы могут проводить подобные матчи?

Вы также можете принять участие в опросе, перейдя по ссылке.