Михеев: в «Кузне» я получил бесценный опыт, надеюсь, он пригодиться в «Ак Барсе»

Нападающий «Ак Барса» Артём Михеев рассказал о сезоне, проведённом в новокузнецком «Металлурге», и отметил, что хотел бы играть только в КХЛ.

«Однозначно, провести год в „Кузне“ было правильным решением. Я стабильно выходил на лёд против команд разного уровня, в том числе и всей элиты лиги, имел много игровой практики. Да, возможно, выступая в ВХЛ за «Барс» перед глазами знающих меня тренеров, я получил бы шанс вызываться в главную команду, но так много времени на льду вряд ли смог бы получить, а здесь получил и практику игры на самом высоком уровне, и бесценный опыт. Надеюсь, мне всё это пригодится в новом сезоне.



После окончания сезона узнал, что меня опять хотят видеть в «Ак Барсе». Очень обрадовался, что возвращаюсь домой, что буду проходить сборы с основной командой и приложу все усилия, чтобы попасть в состав и закрепиться в нём. Отыграв целый сезон в КХЛ, хочу играть только в этой лиге. Уже потихоньку начал готовиться к сезону», — приводятся слова Михеева на официальном сайте клуба.