Форвард Михеев вернулся из «Металлурга» Нк в «Ак Барс»

Нападающий Артём Михеев вернулся в казанский «Ак Барс» из новокузнецкого «Металлурга», информирует официальный сайт команды из Татарстана.



В составе новокузнецкого клуба 21-летний нападающий провёл 53 матча в регулярном чемпионате, сумев отметиться в них 10 (3+7) результативными баллами. Также молодой хоккеист провёл 17 матчей (2 шайбы + 3 передачи) в Высшей хоккейной лиге за «Зауралье» (Курган).



Сегодня стало известно, что с «Ак Барсом» продлил контракт форвард Владимир Ткачёв, соглашение рассчитано на два года.

Владимир Ткачёв продлил контракт с «Ак Барсом»