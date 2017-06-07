12 клубов КХЛ имеют долги, у «Адмирала» за три месяца, у «Слована» — за четыре

Континентальная лига выступила с заявлением, согласно которому до конца июня все команды-должники должны погасить задолженности перед игроками, иначе на них будет наложен штраф.

«На данный момент задолженность перед игроками по оплате труда и/или индивидуальным бонусам и командным премиям имеют 12 клубов. У большинства клубов задолженность составляет один месяц, однако есть и просрочившие выплаты на гораздо больший срок, к примеру «Слован» (4 месяца), «Адмирал» (3 месяца). Совет директоров КХЛ 24 мая 2017 года принял решение о том, что в случае непогашения долгов до 1 июля на клубы будет наложен штраф в размере 20 % от суммы задолженности», — информирует пресс-служба лиги.