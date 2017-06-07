Калюжный: ожидания от сборной Беларуси были значительно завышены

Бывший нападающий сборной Беларуси Алексей Калюжный рассказал о том, каким видит уровень своей национальной команды и чего от неё можно ожидать на чемпионатах мира.



«Сначала были большие ожидания, значительно завышенные. И понятно, что после таких ожиданий, особенно подогретых словами Дэйва Льюиса про борьбу за медали в ближайшей перспективе, результат воспринимается как провал. Но нужно трезво оценивать ситуацию и смотреть на вещи объективно. На данный момент в сборной нет ни одного хоккеиста, который играл бы в НХЛ. И при этом мы хотим опередить команды, в которых собраны мастера более высокого класса.



Каждый хоккеист в нашей команде знает, какой у него уровень. И понимает, что, если бы он был на уровне первых восьми команд, он скорее всего играл бы где-нибудь в НХЛ или как минимум был бы на ведущих позициях в клубах КХЛ. На этот момент что есть, то есть. Так, при определённом стечении обстоятельств, при доле удачи и везения, при хорошем физическом состоянии, показать несколько хороших матчей и попасть в восьмёрку, в принципе, возможно. Два года назад мы выходили в четвертьфинал в чешской Остраве, но утверждать, что это закономерность, пока нельзя. Сегодня наш уровень таков, каков он есть», — приводит слова Калюжного «Радыё Свабода».