Кобылянский: серия плей-офф выведет ЖХЛ на новый уровень

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Георгий Кобылянский подвёл итоги встречи представителей Женской хоккейной лиги по поводу изменения формата турнира со следующего сезона.

«Наши встречи с руководителями клубов ЖХЛ всегда проходят результативно, ведь все участники заинтересованы в решении актуальных задач лиги. По предложению клубов мы ввели серию плей-офф, которая выведет чемпионат на новый уровень и, несомненно, повысит интерес болельщиков. Вдохновившись успехом первого Матча звёзд ЖХЛ, в следующем году мы вновь проведём его в рамках Недели звезд хоккея, возможно, добавим новые «изюминки», которые украсят шоу Континентальной хоккейной лиги. Будут включены в календарь ЖХЛ специальные проекты ИИХФ — Международный женский матч и Женский хоккейный уикенд, который пройдёт в России впервые. Уверен, что следующий сезон подарит всем поклонникам женского хоккея множество ярких и незабываемых эмоций!» — приводит слова Кобылянского пресс-служба КХЛ.