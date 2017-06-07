Кросби: когда Кессел бросает по воротам, всегда происходит что-то хорошее

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметил, что его партнёру по команде Филу Кесселу необходимо просто почаще бросать по воротам.



«Когда Кессел бросает, всегда происходит что-то хорошее, то ли забивает он сам, то ли другие парни. У него отличный бросок. Для голкиперов сложно справиться с его броском. Когда он бросает, шансы забить гол очень высоки. Что же касается мотивации на пятый матч — я просто намерен выиграть. Когда заходишь так далеко, то чувствуешь себя прекрасно. Я много играл в этом сезоне, но иногда ты чувствуешь себя лучше, если просто продолжаешь двигаться вперёд», — приводит слова Кросби официальный сайт «Питтсбурга».

