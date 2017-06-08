Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Шуневич: в «Динамо» Мн будет четыре легионера, Вудкрофт останется в клубе

8 июня 2017, четверг. 09:33. Хоккей

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич прокомментировал ход трансферной кампании клуба.

«Мы планируем легионерскую формулу „1+3“ — вратарь и три полевых. Один полевой игрок уже есть — Клинкхаммер. Ещё две кандидатуры обсуждаем с их агентами, и в ближайшее время, надеюсь, заключим контракты. Остаётся открытым вратарский вопрос. Бен Скривенс имеет более выгодную оферту. Хотя своё предложение мы ему тоже отправили — финансовые условия аналогичны тем, которые были в прошедшем сезоне.

Главным тренером мы видим прежнего наставника — Крэйга Вудкрофта. Его помощниками планируем сделать белорусов — специалистов нашей отечественной хоккейной школы. Соответственно, ни Паско, ни Дэвисон, ни Скарфаген в клубе не останутся.

Процесс комплектования команды идёт каждый день. Мы двигаемся по тому же графику, что и в прошлом году. Единственное — возможно, подождём драфта расширения, и тогда будем принимать решения по отдельной категории кандидатов. Волноваться никогда не стоит — надо работать", — цитирует Шуневича «Прессбол».

5 клубов КХЛ, которые плохо укрепили состав
В КХЛ продолжается период трансферов и обменов. Кто из клубов провёл менее качественные сделки и стал слабее?
Источник: Прессбол Сообщить об ошибке
Включи голову!
Теги
ХК Динамо Минск
Новости. Хоккей
8 июня 2017, четверг
10:01 Нападающий Тоффоли продлил контракт с «Лос-Анджелесом» на три года
10:00 Брызгалов: зачем ехать в КХЛ ради Олимпиады? Это будет посредственный турнир
09:42 Д. Марков: в финале болею за «Питтсбург», нравится, как они играют во всех зонах
09:33 Шуневич: в «Динамо» Мн будет четыре легионера, Вудкрофт останется в клубе
09:23 Плющев: финский эксперимент в «Салавате» не затянется, к ноябрю будут проблемы
09:00 «Металлург» раздумывает над возможностью подписания нового контракта с Вольским
04:10 «Чикаго» подписал контракт с участником ЧМ-2017 чехом Руттой
00:44 «Вегас» назначил главным тренером фарм-клуба в АХЛ Томпсона
00:08 Салливан ещё не объявил, кто из вратарей выйдет в основе на матч с «Нэшвиллом»
7 июня 2017, среда
23:44 Кросби: когда Кессел бросает по воротам, всегда происходит что-то хорошее
23:27 Малкин: мы с Кесселом должны помочь «Питтсбургу» выиграть
22:04 Радулов развёлся с женой спустя менее чем два года после свадьбы
21:45 Кобылянский: серия плей-офф выведет ЖХЛ на новый уровень
21:28 Представители клубов ЖХЛ обсудили формат нового сезона
21:00 «Ванкувер» объявил полный состав тренерского штаба на следующий сезон
20:24 Лисовец признан лучшим хоккеистом Беларуси в прошлом сезоне
19:53 В топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов 2017 года нет ни одного хоккеиста
19:17 Болельщик «Нэшвилла» заплатил $ 31 тыс. за 4 билета на шестой матч финала
19:00 Ежов подписал однолетний односторонний контракт с «Ладой»
19:00 Какая из команд дивизиона Тарасова усилилась лучше?
18:47 Калюжный: ожидания от сборной Беларуси были значительно завышены
18:05 Мухометов: долги «Адмирала» за два месяца: март и апрель по зарплатам и бонусам
18:00 Новиков: у «Сибири» непростая ситуация, всё зависит от тренерского штаба
17:57 Овечкин в образе Дарта Вейдера станет призом благотворительного аукциона
17:30 12 клубов КХЛ имеют долги, у «Адмирала» за три месяца, у «Слована» — за четыре
16:58 Нападающий Хрнка стал игроком «Слована»
16:51 Шнуров позировал в хоккейном свитере «Сибири»
16:05 Щитов: я очень рад вернуться в свою родную команду — ХК «Сочи»
16:00 Гребешков: Гавриков — будущее нашего хоккея, его уход будет потерей «Локомотива»
15:40 Бирон: «Питтсбург» не должен был убирать Флёри и не должен сейчас убирать Мюррея
15:03 Экхольм: Хаусли знает, что делать, и проходил через всё это
14:12 Хаусли: сейчас «Нэшвилл» далёк от Кубка Стэнли
14:11 Антон Ковалёв: Матч звёзд КХЛ — одна из самых ярких страниц в моей жизни
14:00 Скудра: «Торпедо» радо вернуть Паршина, Костицын годом ранее не мог определиться
13:52 Пять болельщиков «Нэшвилла» во время просмотра матча выпили 123 бутылки пива
13:50 К. Сафронов: СКА скоро сделает интересные приобретения, Калинин усилит клуб
13:36 «Слован» подтвердил возвращение нападающего Микуша
13:30 Нужна ли в КХЛ вторая команда из Казахстана?
13:28 Мэттьюс сделал татуировку с изображением льва
13:15 Головков: «Витязю» есть где сыграть на открытом воздухе, но в планах этого нет
13:15 Лавиолетт: Годро пахал за всех — он выходил в центре, он играл на краю
13:00 Скудра: Лисутин стабилен, а Галимов – один из сильнейших российских вратарей
12:45 Миттлстадт: встреча с Кросби – это исполнение мечты
12:32 Бадюков: в следующем сезоне минское «Динамо» ждут нелёгкие времена
12:20 Экс-форвард ХК «Сочи» Андре Петерссон может перейти в «Берн»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Согласны ли вы с решением КХЛ исключить новокузнецкий «Металлург» из лиги?
Архив →
© championat.com, 2000–2017