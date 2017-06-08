Шуневич: в «Динамо» Мн будет четыре легионера, Вудкрофт останется в клубе

Глава наблюдательного совета минского «Динамо» Игорь Шуневич прокомментировал ход трансферной кампании клуба.



«Мы планируем легионерскую формулу „1+3“ — вратарь и три полевых. Один полевой игрок уже есть — Клинкхаммер. Ещё две кандидатуры обсуждаем с их агентами, и в ближайшее время, надеюсь, заключим контракты. Остаётся открытым вратарский вопрос. Бен Скривенс имеет более выгодную оферту. Хотя своё предложение мы ему тоже отправили — финансовые условия аналогичны тем, которые были в прошедшем сезоне.



Главным тренером мы видим прежнего наставника — Крэйга Вудкрофта. Его помощниками планируем сделать белорусов — специалистов нашей отечественной хоккейной школы. Соответственно, ни Паско, ни Дэвисон, ни Скарфаген в клубе не останутся.

Процесс комплектования команды идёт каждый день. Мы двигаемся по тому же графику, что и в прошлом году. Единственное — возможно, подождём драфта расширения, и тогда будем принимать решения по отдельной категории кандидатов. Волноваться никогда не стоит — надо работать", — цитирует Шуневича «Прессбол».