Брылин: давление теперь лежит на плечах «Питтсбурга», ему надо выигрывать

Трёхкратный обладатель кубка Стэнли Сергей Брылин поделился ожиданиями от пятого матча финала Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нэшвилл Предаторз» (2-2).

«В принципе, план „Нэшвилла“ работает — „Питтсбургу“ действительно нельзя давать время и пространство для манёвра. Другой вопрос, что играть в такой манере — всегда рискованное занятие. У «Пингвинз» достаточно быстрых форвардов, которые могут оторваться от защитников. В этом и заключается их шанс в этой серии: в условиях, когда соперник играет настолько агрессивно и так глубоко, переводить при любой возможности шайбу за спину обороне и превратить это в забеги.



«Питтсбургу» нет смысла что-то менять в воротах перед пятым матчем. Мюррей играл уверенно, и его вклад в то, что команда повела 2-0, был велик. Тем более перед глазами пример Ринне, который поначалу действовал не очень удачно, но в последних двух встречах снова был самим собой. Нельзя сказать, чтобы Мюррей подвёл в третьей и четвёртой играх, но Ринне остановил несколько выходов один на один, а Мюррей не выручил. «Пингвинз» надо смотреть, как пойдёт следующий поединок, и принимать кадровые решения уже на основании его исхода.



По моему опыту, все нечётные поединки в плей-офф так или иначе являются определяющими. Этот — не исключение. Можно говорить о том, что давление теперь лежит на плечах «Питтсбурга», которому необходимо выигрывать. Они знают, что в случае поражения им придётся побеждать в Нэшвилле, где они только что отдали два матча. Команда отлично понимает, насколько это сложно», — приводятся слова Брылина на официальном сайте НХЛ.