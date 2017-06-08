М. Иванов: Кросби не сразу смог выполнить упражнения, которые я ему давал

Тренер «Питтсбурга» по силовому катанию Максим Иванов рассказал, как попал на работу в клуб НХЛ, а также о способностях своих подопечных.



«Я сразу понял, что тренерская работа мне интересна. Поскольку я сам, будучи игроком, отличался хорошим катанием, то сконцентрировался на этом и начал создавать свою систему тренировок. Уже тогда становилось очевидно, что хоккей меняется в сторону увеличения скорости и над этим компонентом предстоит работать каждому хоккеисту. Я много раз сюда приезжал, со всеми был знаком, и Сидни Кросби во время локаута предложил с ним потренироваться. Он знал, что я до этого работал с Женей Малкиным, мы встретились, и я стал с ним индивидуально заниматься. А после этого подключилась и группа из примерно 15 ребят, никуда не уехавших на локаут.



Можно ли научить чему-то новому Кросби? Знаете, многие упражнения, которые я ему давал, он сначала не мог выполнить. В деле катания нет предела совершенству. Надо постоянно работать, и он это прекрасно понимает. Но лучший в НХЛ касательно катания — Крис Летанг. Он всё делает правильно, резко, быстро, может менять направление движения. Немного мягковатый, конечно, но в остальном всё здорово. Кросби тоже здорово всё делает», — приводит слова Иванова официальный сайт НХЛ.