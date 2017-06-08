КХЛ признала Семёнова свободным агентом, «Кузня» обратится в гражданский суд

Генеральный директор новокузнецкого «Металлурга» Сергей Зиновьев сообщил, что клуб подаст иск в гражданский суд после решения дисциплинарного комитета КХЛ по делу хоккеиста Кирилла Семёнова.



Решение дисциплинарного комитета КХЛ по Семёнову идёт вразрез с регламентом, в котором сказано, что скрытой аренды в лиге нет. Решение принято откровенно натянутое, мы не понимаем, на каком основании оно принято. Мы пойдём в гражданский суд, чтобы добиться справедливости. Решения, которые принимает КХЛ в последнее время, явно направлены не на развитие хоккея. Когда лигой управляли Александр Медведев и Вячеслав Фетисов, все механизмы были предельно понятны. Что происходит сейчас, сказать тяжело, очень много чёрных пятен. Повторю, мы не собираемся молчать, будем добиваться справедливости в судах общей юрисдикции.



Дело Семёнова было рассмотрено в четверг, игрок признан свободным агентом. «Кузня» лишена прав на игрока, такое решение является полным беспределом, как и предыдущее решение совета директоров об исключении клуба из КХЛ. Мы не понимаем, что за команда и на каком основании сейчас в КХЛ принимает решения», — приводит слова Зиновьева «Р-Спорт».

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