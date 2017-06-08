Эллисон подписал двухлетний односторонний контракт с «Магниткой»

Канадский нападающий Мэтт Эллисон подписал двухлетнее односторонне соглашение с магнитогорским «Металлургом», сообщает официальный сайт КХЛ.



В прошлом сезоне Эллисон в составе минского «Динамо», за которое он выступал с 2014 года, принял участие в 59 матчах КХЛ, в которых забросил 18 шайб, а также отдал 33 результативные передачи, набрав 51 очко. Всего на счету Эллисона 461 матч в КХЛ, в которых он набрал 352 очка по системе гол+пас (149+203).



До этого Эллисон выступал в рижском «Динамо», нижегородском «Торпедо» и хорватском «Медвешчаке».